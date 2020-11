Tunisia: al via oggi discussione in parlamento del bilancio e legge finanziaria 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia (Arp) inizierà a partire da oggi la discussione sul bilancio dello Stato e la legge finanziaria 2021. Il voto per l’approvazione del bilancio e della finanziaria per l’anno 2021 è prevista per il 9 dicembre. La scadenza costituzionale per votare il progetto di legge è il 10 dicembre. Quanto alla discussione e al voto del bilancio dei vari ministeri, della Corte dei conti, dell'Autorità superiore indipendente per le elezioni e del Consiglio superiore della magistratura, sono previsti dal 23 novembre al 13 dicembre, secondo un calendario pubblicato dall'Arp sul suo sito ufficiale.(Tut)