Libia: ministro Interno Bashagha, presto riceveremo 10 elicotteri da Airbus

- Il ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) riceverà presto dieci elicotteri dalla francese Airbus Helicopters "moderni e completamente attrezzati". Lo ha scritto sul profilo ufficiale Twitter il ministro dell'Interno del Gna, Fatti Bashagha, da giorni in visita in Francia. I velivoli saranno utilizzati per "combattere la criminalità organizzata e i gruppi terroristici", per operazioni di "ricerca e salvataggio, il controllo delle frontiere e delle coste, le rotte del traffico di esseri umani e le missioni di sicurezza civile", ha spiegato Bashagha. (Lit)