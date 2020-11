Roma: nuova illuminazione nel parcheggio dell'asilo nido di via Bruno De Finetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per riqualificare e potenziare la pubblica illuminazione, dal Centro storico alla periferia. Con Acea, nell'ottica anche della sostenibilità energetica, abbiamo messo in campo un piano che va sia nella direzione della valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale, sia di miglioramento degli impianti nei vari quartieri. Diamo così una risposta a tanti cittadini e alle aree che da tempo richiedevano interventi specifici e puntuali. In questo modo vogliamo assicurare decoro, sicurezza e vivibilità", afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)