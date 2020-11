Roma: nuova illuminazione nel parcheggio dell'asilo nido di via Bruno De Finetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli ultimi interventi completati è stato quello in via Morselli nei pressi dell'ospedale San Giovanni Battista, necessario per salvaguardare chi lavora e gli utenti del presidio ospedaliero. Tra i più recenti, inoltre, quelli in via Pomigliano d'Arco nel VI Municipio, nell'area di via Recanati, via Tranfo, via Mechelli e via Folchi a San Basilio, nel IV Municipio, o in via Gavio Massimo, in via Laurenzi e in via Banduri ad Ostia Antica, nel Municipio X. "Con questo intervento completato nel IX Municipio va avanti spedito il nostro programma di illuminazioni nella città. Stiamo lavorando a livello omogeneo su tutto il territorio per rispondere in modo efficace alle esigenze di numerosi quartieri che in passato erano stati spesso dimenticati", spiega l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (Com)