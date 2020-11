Pomezia: per Giornata nazionale alberi Comune mette a dimora 130 nuove piante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno il Comune di Pomezia celebra il 21 novembre, Giornata nazionale degli Alberi, con la messa a dimora di nuove alberature in Città. Da lunedì prossimo inizieranno i lavori di piantumazione nei parchi di Pomezia e Torvaianica: 73 nuovi alberi tra corbezzoli, roverelle, aceri, sughere, lecci, tamerici e cipressi andranno ad aggiungersi ai 52 lecci già messi a dimora lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa e ai 5 nuovi aceri nei pressi di piazza San Benedetto da Norcia. (segue) (Com)