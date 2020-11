Pomezia: per Giornata nazionale alberi Comune mette a dimora 130 nuove piante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo da sempre per valorizzare e arricchire il verde in Città – spiega l'assessore Giovanni Mattias – Piantare nuove alberature nelle strade, nelle piazze e nei giardini equivale a rendere il paesaggio urbano più bello e accogliente, migliorare la qualità dell'aria e investire nel futuro del pianeta e quindi di tutti noi". "Negli ultimi mesi abbiamo concluso lavori di riqualificazione importanti in Città – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà – La zona 30 di via Carlo Alberto dalla Chiesa e la riasfaltatura di piazza san Benedetto da Norcia sono tra questi: in entrambi i casi vi è stata una particolare attenzione alla sostituzione delle alberature, con tipologie di piante idonee al contesto urbano specifico. E' la dimostrazione che la cura dell'ambiente è una delle priorità della nostra Amministrazione". Negli stessi giorni si procederà a sostituire gli alberi che, dalla messa a dimora dello scorso anno, non hanno attecchito. (Com)