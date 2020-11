Roma: rapina aggravata, tentata violenza sessuale e lesioni personali, due in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'hanno invitata in un B&b e hanno cercato di indurla a compiere particolari pratiche sessuali. Non riuscendoci nemmeno dopo aver tentato di farle bere alcol e consumare sostanze stupefacenti, l'hanno picchiata e rapinata del denaro e del cellulare. Nonostante i due, un 42enne e un 28enne, abbiano poi tentato di stordirla mettendole in bocca un asciugamano, imbevuto presumibilmente di narcotizzante, la ragazza è riuscita a scappare e a fermare in strada una pattuglia della sezione volanti, chiedendo loro aiuto. È successo nei primi giorni di novembre nel quartiere Appio Latino. (segue) (Rer)