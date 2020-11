G20: Johnson, unire le forze per sconfiggere pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una forte cooperazione tra i Paesi del G20 per fare fronte alla pandemia di Covid-19. Lo afferma il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un videomessaggio all’emittente televisiva “Al Arabiya” in vista del primo vertice virtuale del leader del G20 che si tiene quest'anno sotto la presidenza dell’Arabia Saudita. "E' solo unendo le forze e lavorando insieme che sconfiggeremo il coronavirus e ricostruiremo meglio da questa crisi", ha spiegato Johnson. "Il nostro destino è nelle mani dell'altro. Il G20 si è impegnato a marzo a fare tutto il necessario per superare la pandemia e proteggere vite e mezzi di sussistenza", ha aggiunto il capo di governo che ha anche ringraziato il re saudita, Salman bin Abdulaziz, per la sua leadership del Regno nei "tempi turbolenti" della pandemia di coronavirus. "Sfortunatamente, le circostanze hanno significato che non possiamo incontrarci in Arabia Saudita, non potevo andare in Arabia Saudita per incontrare tutti di persona, ma voglio ringraziare il re Salman per la guida del Regno del G20 in tempi turbolenti", ha sottolineato il premier britannico. (segue) (Rel)