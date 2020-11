G20: Johnson, unire le forze per sconfiggere pandemia Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson ha anche indicato i piani del Regno Unito per una "rivoluzione industriale verde" nell'ottica di affrontare il cambiamento climatico. Quel futuro sarà possibile solo se le principali economie mondiali promuoveranno azioni più ambiziose, più rapidamente per prevenire ulteriori catastrofici cambiamenti climatici", ha affermato il primo ministro di Londra. Sulla città transfrontaliera di Neom, pianificata nella provincia di Tabuk dell'Arabia Saudita nordoccidentale, Johnson ha rimarcato come questa rappresenti "un futuro più verde per tutti noi". "E se fossimo stati in Arabia Saudita oggi, avremmo potuto visitare l'eccitante nuova città di Neom, di cui ho potuto esaminare le origini un paio di anni fa", ha concluso. (Rel)