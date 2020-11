Trasporti: Calenda, da assessore Roma tono minaccioso, Raggi lo plachi sta passando limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il botta e risposta tra il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda e l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "Virginia Raggi vedi di placare questo figuro - scrive Calenda riferendosi all'assessore capitolino -. Sta passando il limite. Mi preoccuperei di portare i bus sotto casa dei romani non sotto casa mia. E il tono minaccioso va bene per un affiliato ai Casamonica, non per un assessore della Capitale d'Italia", conclude il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, rispondendo all'assessore Calabrese. In particolare, ieri - sempre sui social network - l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese aveva scritto, in replica al leader di Azione: "Visto che a Carlo Calenda dà tanto fastidio che Virginia Raggi porti i nuovi bus in periferia, dove lui non è mai stato, la prossima volta - attacca Calabrese - glieli portiamo sotto casa, insieme ai numeri di targa e immatricolazione di tutti i 700 bus nuovi che abbiamo già messo su strada. Glieli mostriamo uno per uno".(Rer)