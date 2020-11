Scuola: Zingaretti, è pilastro nuovo modello sviluppo a cui puntiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola è uno degli aspetti di fragilità del sistema Italia, ma deve essere uno dei pilastri del nuovo modello di sviluppo a cui bisogna puntare. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso dell’incontro con Massimo Recalcati dal titolo "Il vaccino della scuola", il primo degli appuntamenti online promossi dal Pd appunto sulla scuola. "Dobbiamo utilizzare questo tempo per fermare il Covid, certo", ha aggiunto Zingaretti, "ma anche per cercare di chiarire che abbiamo una meta diversa che è quella di un’Italia nuova, e non è un caso che partiamo dalla scuola. Dobbiamo dare centralità a questo tema. Il nostro obiettivo non è quello di tornare indietro, all’Italia pre-Covid", ha concluso il leader democratico, "che era un’Italia di diseguaglianze di genere, formative, territoriali, generazionali". (Rin)