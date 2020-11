Arabia Saudita-Turchia: telefonata re Salman-Erdogan, focus su G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, ha telefonato al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per coordinare gli sforzi in vista del vertice del G20 che prende il via oggi in formato virtuale a Riad. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza turca. Le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e valutato gli argomenti che saranno affrontati nel vertice. Erdogan e re Salman hanno deciso di mantenere aperti i canali di dialogo per migliorare le relazioni bilaterali e risolvere i problemi, conclude la dichiarazione. (Tua)