Ue: Zingaretti, risorse europee danno al Paese un'occasione unica

- Si è alla vigilia di una programmazione economica e finanziaria mai conosciuta dall’Italia negli ultimi 50 anni. Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso dell’incontro con Massimo Recalcati dal titolo "Il vaccino della scuola", il primo degli appuntamenti online promossi dal Pd appunto sulla scuola. Per il leader democratico, le risorse europee "danno al sistema Paese un’occasione unica e vorremmo viverla non in solitudine, ma ascoltando e trasformando - come fa la politica - le idee migliori in fatti concreti. E’ evidente che il Covid rappresenta uno spartiacque e quindi", ha concluso Zingaretti, “dobbiamo riordinare le idee, costruire un progetto". (Rin)