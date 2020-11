Carabinieri: Tofalo, auguri per Virgo fidelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, in occasione della celebrazione della Virgo fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, rivolge gli "auguri agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri, in servizio e in congedo, che oggi celebrano la Virgo Fidelis. A tutti loro che garantiscono la nostra sicurezza - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, rinnovo profonda riconoscenza e gratitudine per il costante impegno, soprattutto in un momento delicato che vede il mondo intero affrontare una sfida senza precedenti. Un pensiero particolare ai nostri caduti per servire lo Stato e sentimenti di vicinanza alle famiglie". (Com)