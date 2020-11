Anzio: Fassina (Leu), busta con proiettili a consigliera Giannino, gravissima intimidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il recapito di una busta contenente proiettili ai danni della consigliera Giannino avvenuta ieri a Anzio è l’ennesimo, grave, atto di intimidazione". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, deputato di Leu. "È l’ultimo di una serie di episodi - aggiunge Fassina - volti a danno di una consigliera comunale impegnata per la legalità e la giustizia sociale. Ancora una volta, la criminalità organizzata, dietro una coltre di omertà, prova a bloccare il normale svolgimento della vita politica e sociale della città. Sul litorale, i ripetuti fatti gravi negli ultimi anni, gli interventi delle forze dell’ordine e della magistratura evidenziano la presenza diffusa di una criminalità organizzata sempre più pericolosa e soffocante per la stragrande parte sana dell’economia e della società". (segue) (Com)