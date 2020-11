Legge Bilancio: lunedì 23 novembre audizioni in commissione Attività produttive Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 23 novembre la commissione Attività produttive della Camera, sul disegno di legge di Bilancio 2021, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 15.30, Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia); ore 15.55, Federauto; ore 16.20, Motus E; ore 16.45, Transport & Environment; ore 17.10, Unione energie per la mobilità (Unem); ore 17.35, Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (Unrae). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)