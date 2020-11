Legge Bilancio: lunedì 23 novembre audizioni in commissioni riunite Bilancio Camera-Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 23 novembre, le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la nuova Aula dei gruppi parlamentari per i deputati e la sala Koch per i senatori, sul disegno di legge di Bilancio 2021, svolgono in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 10, Cgil, Cisl, Uil, Ugl: ore 11.30, Confindustria: ore 12.30, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, Cna; ore 14.30, Confapi, Confimi, Conflavoro Pmi, Alleanza delle cooperative italiane; ore 15.30, Ance, Confedilizia; ore 16.30, Anci, Upi, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; ore 18, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri; ore 19, ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri (in presenza). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera. Lo rende noto Montecitorio.(Com)