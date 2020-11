G20: ministro Esteri Riad, salvaguardia vita ed economia da Covid nostre priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protezione delle vite e dell'economia dalle conseguenze della pandemia di coronavirus è in cima alla lista delle priorità dell'Arabia Saudita. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Regno, principe Faisal bin Farhan, secondo quanto riferisce il quotidiano "Arab news". Il vertice del G20 a Riad si svolge in circostanze eccezionali e il Regno ha "affrontato le sfide della pandemia con determinazione e competenza", ha aggiunto. Il Regno, ha detto il principe Farhan, cerca di spingere soluzioni politiche per affrontare l'epidemia, "e di lavorare con partner e organizzazioni internazionali per raggiungere queste soluzioni". Da parte sua, Adel Al-Jubeir, ministro di Stato per gli Affari esteri saudita, ha affermato che gli sforzi congiunti del G20 per combattere la malattia hanno dimostrato che attraverso la collaborazione il mondo potrebbe superare la crisi sanitaria. L'Arabia Saudita ha iniettato 500 milioni di dollari, di cui 200 milioni per lo sviluppo di vaccini e farmaci da parte di organizzazioni internazionali e regionali. Parlando all'International Media Center per il vertice dei leader del G20 a Riad, Al Jubeir osservato che il G20 aveva fornito miliardi di dollari per ottenere un vaccino contro la Covid-19. “La lezione che ne abbiamo tratto è che, lavorando insieme, possiamo sviluppare un vaccino più velocemente ed efficacemente. Possiamo sviluppare protocolli su come affrontare questa pandemia", ha spiegato Al Jubeir. (segue) (Res)