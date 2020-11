G20: ministro Esteri Riad, salvaguardia vita ed economia da Covid nostre priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazione sono state rilasciate ​​durante una tavola rotonda, a cui ha partecipato il ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti, Reem Al-Hashimi, incentrata su come il G20 abbia ricollegato il mondo. Al-Hashimi ha detto che la pandemia ha mostrato quanto le nazioni dipendono l'una dall'altra. “Le sfide globali non saranno risolte da una nazione, non importa quanto sia forte. E qualsiasi fragilità in una parte del mondo avrà un effetto a catena ovunque”, ha aggiunto. Al-Hashimi ha affermato che la sfida che il 2020 ha portato è stata gestita molto bene dal Regno "che è stato in grado di riunire tutti in circostanze così difficili e straordinarie". Da parte sua, Abdullah Al-Rabeeah, supervisore generale del King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, ha dichiarato: "Il Regno è stato proattivo e ha sostenuto gli sforzi globali per sviluppare un vaccino contro il coronavirus e sarà uno dei primi paesi a ricevere il vaccino". (Res)