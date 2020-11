Business news: Germania, Volkswagen conferma gli obiettivi di medio periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà in cui versa come tutto il settore automobilistico tedesco, aggravate dalla crisi del coronavirus, il gruppo Volkswagen ha confermato gli obiettivi di medio periodo, con l'intenzione di attenersi alla propria strategia aziendale per il 2025. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”. “Sono ottimista sul fatto che chiuderemo l'anno in ordine”, ha affermato l'amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess. L'azienda dovrebbe tornare ai livelli precedenti alla crisi “entro il 2022”. Per il direttore finanziario Frank Witter, il 2021 sarà “un anno di transizione”, con una chiara ripresa di vendite e consegne rispetto a quest'anno. In particolare, Volkswagen prevede per il 2025 un risultato operativo sul fatturato pari al 7-8 per cento, considerati i fattori speciali. Nel 2022, il dato è stimato al 6-7 per cento. Prima della crisi, Volkswagen si era impegnata a raggiungere il 6,5-7,5 per cento nel 2020. In considerazione dell'incertezza economica dovuta alla crisi, gli investimenti totali rimarranno invariati intorno ai 150 miliardi di euro fino al 2025. Tuttavia, aumenterà la spesa per le alimentazioni alternative e il digitale. Come sottolineato da Diess, per Volkswagen “sarà dura” rispettare quest'anno i più severi obiettivi climatici stabiliti dall'Ue. “Probabilmente mancheremo il bersaglio, ma siamo molto vicini. Dovrebbe essere più facile l'anno prossimo”, ha affermato l'amministratore delegato. Intanto, Volkswagen sta espandendo la quota di auto elettriche, che nel 2021 dovrebbero aumentare dal 6 all'8 per cento delle vendite. (Geb)