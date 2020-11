Business news: banca spagnola Santander acquista attività principali della tedesca Wirecard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Santander ha acquistato le attività principali, ossia tecnologia e operazioni commerciali di Wirecard, la società tedesca di servizi di pagamento fallita il 25 giugno scorso dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. È quanto reso noto in settimana dal curatore fallimentare di Wirecard, Michael Jaffé. Per il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'acquisizione avrebbe un valore di 100 milioni di euro. Secondo Jaffé, la vendita offre “una prospettiva positiva” per i dipendenti di Wirecard. Santander si è, infatti, impegnata a mantenere 500 posti di lavoro nella società tedesca. Tuttavia, la banca spagnola non si assume i rischi legali di Wirecard. Come dichiarato dalla presidente del consiglio di amministrazione di Santander, Ana Botin, con l'acquisizione l'istituto di credito intende rafforzare Getnet, propria controllata per i servizi di pagamento. Sul fallimento di Wirecard sta indagando la procura di Monaco di Baviera, che ha aperto un'inchiesta per er falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Le irregolarità sarebbero iniziate nel 2015. Secondo gli inquirenti, i danni per le banche e gli investitori ammonterebbero a 3,2 miliardi di euro. Il Bundestag ha istituito una commissione parlamentare d'inchiesta. Dal 29 ottobre scorso, l'organo indaga sulle presunte omissioni del governo federale e dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) nella caso Wirecard. (Geb)