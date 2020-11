Business news: Bmw, stop a produzione motori a combustione a Monaco entro 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2024, il conglomerato automobilistico tedesco Bmw cesserà di produrre motori a combustione nel proprio impianto di Monaco di Baviera. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i dispositivi di maggiori dimensioni verranno fabbricati nel sito di Bmw ad Hams Hall nel Regno Unito. I motori più ridotti saranno, invece, realizzati nella sede del gruppo a Steyr, in Austria. I circa 1.400 lavoratori che Bmw impiega nella fabbrica di Monaco dovranno essere riqualificati o distribuiti presso le altre sedi del conglomerato. La decisione di fermare la produzione dei motori a combustione a Monaco si collega all'obiettivo di Bmw di costruire in Europa un terzo delle auto con trazione ibrida o elettrica entro il 2025. "Più elettrificazione abbiamo, maggiore è la pressione sui costi", ha dichiarato Milan Nedelkjovic, direttore per le operazioni di Bmw. Con quantità sempre minori di auto a trazione tradizionale, per il gruppo tre impianti per i motori a combustione in Europa non possono più essere pienamente utilizzati. Complessivamente, Bmw intende risparmiare circa 500 milioni di euro nella rete di produzione entro la fine del 2021. (Geb)