Business news: Georgia, disoccupazione in aumento di 0,7 punti percentuali nel terzo trimestre 2020

- Nel terzo trimestre del 2020 il tasso di disoccupazione in Georgia è aumentato di 0,7 punti percentuali rispetto al medesimo periodo dello scorso anno e si è attestato all'11,9 per cento. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’istituto statistico nazionale Geostat. Nel terzo trimestre del 2020, i cittadini economicamente attivi hanno rappresentato il 60,8 per cento della popolazione in età lavorativa (popolazione di età pari o superiore a 15 anni). Il livello di popolazione attiva è calato sia negli insediamenti urbani che in quelli rurali rispettivamente di 0,8 e 3 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. I tassi di occupazione in tutto il Paese sono diminuiti di 1,9 punti percentuali, anche negli insediamenti di tipo urbano di 1,8 punti percentuali e negli insediamenti di tipo rurale di 2,3 punti percentuali. Allo stesso tempo, la quota dei dipendenti regolarmente assunti nel terzo trimestre 2020 è stata pari al 49,5 per cento del totale dei dipendenti, 1,1 punti percentuali in meno rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. (Rum)