Business news: Spagna, nel 2021 emissione del primo titolo verde tra 5 e 10 miliardi di euro

- Il sottosegretario al Tesoro spagnolo, Carlos San Basilio, ha annunciato che lo Stato nel 2021 emetterà la sua prima emissione obbligazionaria "verde" tra i 5 ed i 10 miliardi di euro della durata di 20 anni, ma che potrebbe raggiungere i 20 miliardi nel lungo periodo con successive riaperture. San Basilio ha spiegato che l'emissione sarà messa a punto il prossimo anno a stretto contatto con gli investitori e le banche di consulenza. Considerando la "enorme domanda" di emissioni sostenibili dovrebbe garantire una domanda molto forte per le obbligazioni "verdi" nel 2021. Il sottosegretario di Madrid ha precisato che questa emissione sarà effettuata solo dopo l'approvazione del bilancio generale dello Stato spagnolo in quanto è "importante" che sua associata a voci di spesa che facilitino l'individuazione dell'origine dei fondi "ambientalmente sostenibili" e la loro destinazione in progetti di queste caratteristiche. San Basilio ha evidenziato il peso della Spagna nella "top 10" delle emissioni sostenibili dal punto di vista ambientale e prevede una "buona situazione" con l'ingresso del Tesoro nel mercato degli emittenti sovrani di obbligazioni verdi. (Spm)