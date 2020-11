Business news: Montenegro, entrate delle 10 maggiore compagnie calano in media del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate derivanti dalle attività delle 10 maggiori compagnie in Montenegro hanno registrato fra gennaio e settembre un calo complessivo del 20 per cento. E' quanto scrive il quotidiano "Dan", rilanciando un'analisi della Borsa del Montenegro. L'analisi prende in considerazione le società di telecomunicazioni Crnogorski Telekom, Porto di Bar, l'istituto bancario Hipotekarna banka, la società di trasmissione dell'energia elettrica Crnogorski elektroprenosni sistem (Cges), l'Ente statale per l'energia elettrica Elektroprivreda (Epcg), la catena alberghiera Sveti Stefan hoteli, Riviera di Budva, l'Istituto per i piani urbanistici Republicki zavod za urbanizam (Rzup), l'azienda vinicola Plantaze e la compagnia petrolifera Jugopetrol. (Seb)