Business news: Repubblica Ceca, produzione automobilistica cresce a ottobre del 2,8 per cento

- La produzione di automobili in Repubblica Ceca è scesa del 21,4 per cento nei primi dieci mesi del 2020. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk" riportando i dati pubblicati dall'associazione di categoria. In termini assoluti nel periodo gennaio-ottobre 2020 sono state prodotte 937.033 auto. Il numero sale a 941.486 se si tiene conto di bus e motocicli. Bisogna però segnalare che a ottobre si è registrato un aumento della produzione del 2,8 per cento annuo, nonostante l'inizio della seconda ondata di contagi da coronavirus. (Vap)