- "Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio che si è sprigionato stanotte su un bus della linea N46 mentre percorreva via Aurelia, all'altezza di piazza Irnerio". Lo comunica, in una nota Atac. "Il conducente ha provato a spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione - aggiunge - quindi ha avvisato vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per le persone". (Com)