G20: Covid, cambiamenti climatici e sostegno a Paesi vulnerabili al centro summit di Riad (2)

- L’obiettivo è quello di dare una risposta comune alla crisi economica, a cui il G20 ha già dato un primo stimolo coordinati di quali 700 miliardi i dollari, pari all’1,1 per cento del Pil mondiale. All’appuntamento verranno discussi una serie di temi di vitale importanza per l’economia globale: dai cambiamenti climatici al commercio, dal futuro del lavoro alle disuguaglianze crescenti e alle sfide poste dalla trasformazione digitale. L’approfondimento di tali tematiche è stata resta ancora più urgente dagli effetti della pandemia. I partecipanti al G20 discuteranno probabilmente anche delle nuove scoperte sui vaccini che stanno alimentando le speranze di contenere il virus. Finora le nazioni del G20 hanno stanziato complessivamente oltre 21 miliardi di dollari per contrastare la pandemia e produrre delle cure. Lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo messaggio ai partecipanti al vertice G20 ha invitato i leader ad essere “più audaci e ambiziosi” nella loro risposta alla pandemia. (segue) (Res)