G20: Covid, cambiamenti climatici e sostegno a Paesi vulnerabili al centro summit di Riad (3)

- La lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di gas serra saranno uno dei temi ampiamenti trattati nel corso del vertice considerato che circa i Paesi del G20 sono responsabile per tre quarti delle emissioni di gas serra a livello globale. Il paese ospitante, l’Arabia Saudita, è uno dei principali esportatori di petrolio al mondo, e in questi anni ha aumentato il suo impegno nella riorganizzazione del proprio sistema economico basato principalmente sulle entrare petrolifere, favorendo gli investimenti nei settori non petrolifere e nelle energie alternative. Lo scorso 18 novembre, il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato che il Paese sta puntando a diventare il più grande fornitore di idrogeno, un carburante considerato fondamentale per frenare il cambiamento climatico. (segue) (Res)