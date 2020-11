G20: Covid, cambiamenti climatici e sostegno a Paesi vulnerabili al centro summit di Riad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema fondamentale sarà quello del sostegno ai Paesi più vulnerabili. A fine ottobre i ministri delle Finanze del G20 hanno annunciato il raggiungimento di quadro comune per sostenere i Paesi più poveri fortemente indebitati, gravemente colpiti dalla pandemia di coronavirus. I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali delle nazioni del G20 hanno concordato in un incontro virtuale organizzato dalla presidenza saudita a Riad di estendere la sospensione del debito per questi Paesi di altri sei mesi fino a giugno 2021. Finora una risposta coordinata da parte dei grandi organismi internazionali è mancata, ma il summit di sabato e domenica potrebbe portare qualche novità. (segue) (Res)