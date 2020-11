G20: Covid, cambiamenti climatici e sostegno a Paesi vulnerabili al centro summit di Riad (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il vertice, i leader del G20 potrebbero discutere l’Iniziativa di sospensione del servizio del debito (Dssi) rendendola uno strumento legalmente vincolante attraverso il quale puntare alla cancellazione di tutti i pagamenti per debito, tra cui quelli nei confronti delle istituzioni multilaterali, fino alla fine del 2022, includendo anche i paesi a medio reddito. Con la presidenza dell'Arabia Saudita del G20 non è solo la prima volta che un paese arabo si è assunto la responsabilità di guidare il forum internazionale, ma ha anche portato con sé l'introduzione del tema della cultura nelle discussioni politica pubblica del gruppo. Per la prima volta nei suoi 21 anni di storia, il G20 ha riconosciuto il crescente contributo della cultura all'economia globale e la necessità di salvaguardare e investire in un settore che comprende film, siti del patrimonio nazionale, musei, libri e cucina. In un cambio di paradigma accelerato dalla pandemia da Covid-19, il G20 - guidato dall'Arabia Saudita - ha riconosciuto il potenziale contributo della cultura attraverso lo spettro delle politiche pubbliche e l'ha posto al centro della discussione come componente chiave della ripresa economica e sociale (Res)