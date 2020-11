Governo: da Cdm via libera a scostamento bilancio da otto miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, numero 243, da presentare alle Camere, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (Omt). E' quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio. Con la Relazione, sentita la Commissione europea - continua la nota - il governo richiede, per l'anno 2020, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento di otto miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e di fabbisogno e di cinque miliardi di euro per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa. Attraverso le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento, il governo intende adottare misure che, in continuità con quelle precedenti, consentiranno di estendere gli interventi previsti a favore degli operatori economici, per il sostegno dei settori produttivi e per il sostegno dei cittadini, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale. Per il successivo triennio di programmazione - conclude la nota - il governo conferma il percorso di rientro già indicato nel mese di settembre con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef). (Com)