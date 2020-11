Abruzzo zona rossa da mezzanotte, nel Lazio attività commerciali chiuse dalle 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri il ministro Speranza ha comunicato che la cabina di regia ha certificato l'attribuzione all'Abruzzo della 'zona rossa', come avevamo previsto e anticipato con un'ordinanza del presidente della Regione, Marco Marsilio. La nuova misura entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza scatteranno tutte le misure previste dal decreto Ristori per le attività colpite dalla restrizione e per le famiglie che hanno i figli in didattica a distanza. Confermate fino al 3 dicembre le restrizioni per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.Ulteriori restrizioni anche in Regione Lazio. Il presidente Nicola Zingaretti, ha firmato ieri sera una nuova ordinanza contenente misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza. Le attività commerciali e i supermercati chiuderanno alle 21. “Si tratta di un provvedimento che va a completare quello emanato la scorsa settimana sulla chiusura delle grandi strutture di vendita nei weekend e nei giorni festivi - spiega la Regione Lazio in una nota - Nello specifico la nuova ordinanza prevede l’apertura di alcune attività commerciali all’ingrosso, debitamente indicate. Restano aperti anche autosaloni e aziende florovivaistiche. Nessuna attività commerciale al dettaglio o all’ingrosso, compresi i supermercati, potrà nei giorni feriali, prefestivi e festivi proseguire la vendita oltre le ore 21 così da consentire al personale, dopo la riduzione degli orari dei mezzi pubblici, il rientro a casa entro le 22. Sono escluse le farmacie in quanto servizio pubblico. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal Dpcm nazionale”.Con 37.242 nuovi casi di Covid su una base di 238.077 tamponi la percentuale tamponi/positivi si attesta al 15,6 evidenziando dati importanti nelle Regioni già interessate dai provvedimenti più restrittivi. La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia (+9.221), segue la Campania (+4.226), il Piemonte (+3.861), il Veneto (+3.468), il Lazio (+2.667), e l'Emilia Romagna (+2.533).Nel monitoraggio della cabina di regia relativo alla settimana dal 9 al 15 novembre e diffuso ieri, si conferma che è ancora necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione e quindi alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda - continua il documento - che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.Per quanto concerne il Natale, nel corso della conferenza stampa di venerdì, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha chiarito "è ovvio che è per tutti noi il momento in cui abbiamo maggior piacere a incontrarci con gli affetti più cari. Quest’anno purtroppo abbiamo una situazione diversa, che non possiamo certamente pensare avrà delle eccezioni legate a quel periodo, perché vanificheremmo tutti gli sforzi di queste settimane. Dovrà essere un Natale responsabile. Questo va detto a chiarissime lettere: ci sarà un diverso Natale rispetto agli altri”, ha sottolineato.(Rin)