Etiopia: governo smentisce mediazione Unione africana in conflitto nel Tigré

- Il governo etiope ha smentito la notizia secondo cui una delegazione dell’Unione africana starebbe raggiungendo il paese per mediare nel conflitto in corso con il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). “Il premier Abiy Ahmed riceverà gli inviati del presidente dell’Unione africana, Cyril Ramaphosa, per parlare con loro. La notizia secondo cui gli inviati si recheranno in Etiopia per mediare tra il governo federale e il gruppo criminale Tplf è falsa”, scrive l’ufficio del premier Abiy Ahmed sul suo account Twitter. Le forze di difesa nazionali etiopi (Endf) hanno annunciato ieri la conquista delle città di Axum e Adua, due centri strategici e altamente simbolici della regione del Tigrè. (Res)