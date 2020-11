Governo: da Cdm via libera a nomine e movimento di prefetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il seguente movimento di prefetti: dottoressa Laura Lega, da prefetto di Firenze, è destinata a svolgere le funzioni di capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dottoressa Alessandra Guidi, da vicedirettore generale della Pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione presso il dipartimento della Pubblica sicurezza, è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Firenze. Inoltre, su proposta dello stesso ministro, il Consiglio dei ministri ha deliberato il rinnovo dell'incarico di capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fino al 1° agosto 2021, al dirigente generale ingegner Fabio Dattilo. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio. (Com)