Brasile: Embraer firma accordo con Edp per sviluppare aereo a propulsione elettrica

- La compagnia aeronautica del Brasile Embraer ha firmato un accordo con la Energias de Portugal (Edp Brasil) per dare il via a una ricerca congiunta per lo sviluppo di un aereo a propulsione elettrica. L'azione di Embraer si focalizzera sul velivolo mentre le Edp contribuirà principalmente nell'ambito della soluzione tecnologica per lo stoccaggio e la ricarica di energia dell'aereo con propulsione elettrica al 100 per cento. Il prototipo basato sul modello Emb-203 Ipanema come piattaforma di test, è già in fase di sviluppo e il primo volo è previsto per il 2021. L'accordo tra le società consentirà di sperimentare l'utilizzo di batterie ad alta tensione per il sistema di propulsione elettrica in un piccolo aereo, oltre a valutare le sue principali caratteristiche di funzionamento, quali peso, efficienza e qualità energetica, controllo e gestione termica, ciclo di carico, scarico e sicurezza operativa. (segue) (Brp)