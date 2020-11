Business news: Francia, Alstom annuncia aumento di capitale da 2 miliardi di euro per acquisire Bombardier Transport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom, specializzato nel settore dell'industria ferroviaria, ha annunciato un aumento di capitale da 2 miliardi di euro nell'ambito del progetto di acquisizione di Bombardier Transport. "L'operazione porterà all'emissione di 68 milioni di nuove azioni al prezzo di sottoscrizione di 29,50 euro per azione", si legge in un comunicato, dove si spiega che l'offerta sarà aperta al pubblico solamente in Francia dal 19 al 30 novembre. "Questo aumento di capitale è una componente del finanziamento dell'acquisizione (di Bombardier Transport) che include soprattutto una raccolta di capitale totale di circa 5 miliardi di euro", ha fatto sapere Alstom. (Frp)