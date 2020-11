Elezioni Usa: Obama ironizza su Trump, potremmo rimuoverlo con i Navy Seal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha ironizzato sull'ostinazione del presidente Donald Trump di non ammettere la sconfitta alle ultime elezioni. Durante un'apparizione su "Jimmy Kimmel Live!" per promuovere il suo nuovo libro di memorie, Kimmel ha chiesto scherzosamente se ci fossero posti alla Casa Bianca in cui si potrebbe nascondere Trump se fosse rimosso con la forza. "Beh, penso che possiamo sempre mandare i Navy Seal lì dentro per farlo uscire", ha risposto Obama. Trump ha rifiutato di concedere l'elezione a Biden, nonostante il democratico abbia vinto con un netto margine. La sua campagna elettorale ha montato diverse contestazioni legali nel tentativo di ritardare o bloccare la certificazione del voto in alcuni Stati. (Nys)