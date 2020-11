Business news: Polonia, governo destina 32 milioni di euro ad aeroporti in difficoltà a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia ha destinato 142,2 milioni di zloty (quasi 32 milioni di euro) a sostegno di 11 aeroporti che hanno rendicontato perdite a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il portavoce del ministero delle Infrastrutture Szymon Huptys all'agenzia di stampa "Pap". A ricevere la quota maggiore, 59,4 milioni di zloty (13 milioni di euro) sarà l'aeroporto Chopin di Varsavia, mentre l'altro aeroporto della capitale, Modlin, ne riceverà 7,7 milioni (1,7 milioni di euro). A maggio il viceministro delle Infrastrutture Marcin Horala aveva preannunciato aiuti per 14 aeroporti, ma tre ne sono rimasti esclusi, ovvero quelli di Lublino, Lodz e Olsztyn-Mazury. Questi infatti "non hanno provato le loro perdite e non si sono qualificati per il programma di aiuti del governo", ha spiegato Huptys. (Vap)