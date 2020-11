Business news: Eurostat, produzione edile in area euro a settembre -2,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre rispetto ad agosto, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita del 2,9 per cento nell'area euro e del 2,5 per cento nell'Unione europea. Questo secondo le prime stime di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Ad agosto, la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata del 3,9 per cento nell'area euro e del 3,5 per cento nell'Ue. A settembre 2020 rispetto al settembre 2019, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita del 2,5 per cento nell'area euro e del 2,7 per cento nell'Ue. Nell'area dell'euro a settembre 2020, rispetto all'agosto 2020, la costruzione di edifici è diminuita del 3,2 per cento e l'ingegneria civile dello 0,4 per cento. Nell'Ue, l'edilizia è diminuita del 2,7 per cento e l'ingegneria civile dello 0,8 per cento. Tra gli Stati membri, i maggiori cali di produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in Francia (-8,4 per cento), Italia (-8,1 per cento) e Slovacchia (-3 per cento). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Slovenia (+2,6 per cento), Romania (+1,7 per cento), Bulgaria e Germania (entrambe +1,5 per cento). (Beb)