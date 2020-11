Business news: Bulgaria, indice della disoccupazione scende al di sotto del 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della disoccupazione in Bulgaria era a ottobre pari al 6,9 per cento: lo riferisce il Centro nazionale per l'impiego, precisando che a settembre l'indice era pari al 7,2 per cento. Sempre a ottobre l'indice di disoccupazione era invece più alto di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2019. Alla fine di ottobre i disoccupati erano 227.909, ovvero 8.149 in meno rispetto a settembre. Rispetto a ottobre 2019, l'aumento dei disoccupati registrati è di 45.380 unità. (Seb)