Business news: Ucraina, Pil in calo del 3,5 per cento su base annua nel terzo trimestre del 2020

- L'economia dell'Ucraina si è contratta del 3,5 per cento nel terzo trimestre del 2020 su base annua. Lo ha reso noto il Servizio statistico ucraino. Prendendo in esame il periodo fra marzo e giugno scorsi, il terzo trimestre ha invece registrato un incremento del Pil dell'8,5 per cento. Il parlamento ucraino in primavera ha apportato alcune modifiche al bilancio statale dell'Ucraina, prevedendo un calo del Pil a fine anno del 3,9 per cento. (Rum)