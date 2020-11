Business news: Repubblica Ceca, società di telecomunicazioni Cetin conclude contratto con Ericsson su 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ceca Cetin ha concluso con la svedese Ericsson un accordo per la costruzione di una rete 5G e la modernizzazione delle sue reti mobili esistenti. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk". Cetin è una società ceca di telecomunicazioni che mantiene la quota più larga di proprietà della relativa infrastruttura nel Paese. Il contratto sottoscritto con Ericsson ha un valore di diversi miliardi di corone, ma una cifra precisa non viene svelata dalle note stampa di nessuna delle due società. Dopo la costruzione di una rete in fibra ottica, si tratta dell'investimento tecnologico più importante di Cetin finora. (Vap)