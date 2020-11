Business news: Norvegia, società AerCap riduce al 9 per cento quota di proprietà in Norwegian Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di leasing AerCap Holdings ha ridotto al 9 per cento la sua quota di proprietà nella compagnia aerea Norwegian Air, in pesante crisi finanziaria. Lo ha reso noto la stessa AerCap, mentre il personale della compagnia aerea manifestava davanti al Parlamento di Oslo contro la decisione del governo norvegese di negare ulteriori aiuti a Norwegian Air.Il vettore all'inizio del 2020 ha convertito una parte del suo debito in azioni come parte di un pacchetto di salvataggio finanziario, rendendo AerCap il suo principale azionista con una quota del 13,4 per cento al 30 settembre e dando ad altre società di leasing una sostanziale proprietà della compagnia. AerCap a giugno ha preso posto nel consiglio di amministrazione di Norwegian Air, ma il suo rappresentante si è dimesso la scorsa settimana. (Sts)