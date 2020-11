Business news: Gazprom firma programma collegamento rete gas della regione di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di amministrazione di Gazprom, Aleksej Miller, e il governatore della regione di Mosca, Andrej Vorobyov, hanno firmato un programma per lo sviluppo dell'approvvigionamento di gas ed il collegamento della regione per un periodo di cinque anni, dal 2021 al 2025. Gli investimenti di Gazprom ammonteranno a circa 13 miliardi di rubli (145 milioni di euro), somma undici volte superiore al periodo 2005-2020. In particolare, saranno realizzati gasdotti per l'allacciamento di 159 insediamenti alla rete generale. Verrà inoltre effettuata la ricostruzione e il riassetto tecnico di 20 stazioni di distribuzione del gas. Nel progetto saranno inclusi i distretti urbani di Dmitrovskij, Pushkinskij e Shchelkovskij, Dubna. (Rum)