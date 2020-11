Business news: Spagna, Delgado (Banca centrale), riduzione costi è chiave per redditività banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto come quello attuale, in Spagna, la riduzione dei costi prodotta e l'efficienza "sono una chiara leva per migliorare la redditività". Lo ha affermato la vice governatrice della Banca centrale di Spagna, Maria Delgado, nel corso del suo intervento al 27mo meeting del settore finanziario nel commentare i processi di fusione in corso in Spagna negli ultimi mesi. Nel settembre scorso Bankia e CaixaBank hanno ufficializzato la loro unione che si concretizzerà nel primo trimestre del prossimo anno, mentre una trattativa tra Bbva e Sabadell è stata resa nota. Delgado ha ricordato che dal 2009 il settore bancario spagnolo "sta correggendo un alto livello di sovraccapacità", il che ha significato una riduzione di oltre il 30 per cento del numero di istituti. Ma ancora più pronunciata è stata la riduzione di oltre il 50 per cento del numero degli sportelli bancari e del numero di dipendenti di oltre il 35 per cento (quasi 96 mila lavoratori). (Spm)