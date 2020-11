Business news: Germania, Thyssenkrupp annuncia altri cinquemila licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale Thyssenkrupp dovrà tagliare nei prossimi tre anni altri cinquemila posti di lavoro, dopo i seimila annunciati nel 2019. È quanto annunciato dall'azienda, durante la presentazione del bilancio per l'esercizio 2019-2020. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, Thyssenkrupp ridurrà la forza lavoro per un totale di 11 mila dipendenti, di cui 3.600 sono già stati licenziati. “Non siamo ancora dove dobbiamo arrivare, i passi successivi possono essere più dolorosi dei precedenti”, ha dichiarato l'amministratore delegato Martina Merz. (Geb)