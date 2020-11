Bolivia: attesa per possibile primo incontro tra ex presidente Morales e successore Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per domani l'incontro tra l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, e il suo successore, Luis Arce, il primo da quando il leader cocalero è rientrato in patria e da quando si è insediato il nuovo governo. I due leader, assieme al vicepresidente David Choquenhuanca, saranno sono infatti annunciati come presenti alla riunione plenaria con cui Movimento per il socialismo (Mas) prepara la strategia delle candidature in vista delle amministrative della prossima primavera. "La convocazione del direttivo nazionale del Mas è arrivata al nostro presidente e al vicepresidente, ai nostri parlamentari e ad altre autorità e sono sicuro che parteciperanno alla riunione", ha detto il senatore del Mas, Leonardo Loza, citato dall'agenzia ufficiale "Abi". L'appuntamento, che si terrà a Cochabamba, sarà coordinato da Morales, da poco tronato ad assumere la presidenza del Mas. Nella riunione, estesa al Patto di unità (la sigla che aggruppa le varie organizzazione sociali), "si stabiliranno le strategie su come verranno eletti i candidati in ogni provincia e municipio, e quindi si decideranno i candidati", ha detto Loza. Al momento sono confermate le presenze del presidente della Camera dei deputati, Freddy Mamani, e del Senato, Andronico Rodriguez. (segue) (Brb)