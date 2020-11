Coronavirus: Usa, positivo il senatore repubblicano Rick Scott

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Rick Scott, repubblicano della Florida, è risultato positivo al coronavirus e starà in isolamento a casa fino al suo ritorno a Washington. Scott, 67 anni, è il secondo senatore repubblicano in una settimana ad essere risultato positivo al Covid-19: l'87enne senatore Chuck Grassley dell'Iowa ha annunciato la sua diagnosi tre giorni prima. Appena una settimana prima, Scott aveva fatto una campagna in Georgia per i senatori del Gop David Perdue e Kelly Loeffler, che a gennaio affronteranno entrambi le elezioni per il ballottaggio che potrebbero determinare quale partito controllerà il Senato. Durante quel viaggio, Scott è apparso in un ristorante affollato e ha parlato senza indossare una maschera davanti a una folla in cui l'uso della maschera è stato segnalato come minimo. L'ufficio di Scott ha detto che dopo il suo ritorno in Florida il 13 novembre, è entrato in contatto con qualcuno che successivamente è risultato positivo. Nonostante le sue recenti azioni, Scott in un paio di tweet ha esortato gli statunitensi a "fare le cose giuste" per proteggersi l'un l'altro dal virus, come indossare una maschera e mantenere una distanza sociale sicura.(Nys)