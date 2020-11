© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nicola Morra si deve dimettere per indegnità morale. Inevitabile e giusta la decisione di revocare l’invito a Titolo Quinto su Rai3, il servizio pubblico non può essere megafono di chi offende una donna scomparsa e le persone malate”. Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri (Com)